Гусовский идет в Раду как самовыдвиженец

Гусовский идет в парламент по 212 мажоритарному округу Киева
Депутат Киеврады и лидер депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский будет баллотироваться на парламентских выборах как самовыдвиженец по 212 избирательному округу. Об этом стало известно из заявления Гусовского в Facebook 22 июня.
Так, политик идет в Раду по 212 мажоритарному округу Киева, в который входят микрорайоны Позняки, Осокорки, частично Харьковский массив и Бортничи.
"5 лет назад я кардинально изменил свою жизнь. Я был офицером. Потом — бизнесменом, построил несколько успешных предприятий. Но после Майдана принял решение идти в политику — спасать родной город от некомпетентности и произвола, строить эффективную систему самоуправления. Нам удалось создать действенную команду, которая эффективно работает над изменениями и защищает киевлян от злоупотреблений и коррупции", - пояснил политик.
Гусовский отметил, что с уважением относится ко всем партиям, которые разделяют ценности демократии, прав человека и евроатлантического пути для Украины, но его цель "объединить как можно больше избирателей округа без привязки к партийным флагам".
"212 округ столицы — это самая активная община Киева. За последние 5 лет вместе нам многое удалось. Вместе с неравнодушными киевлянами мы остановили строительство в экопарке Осокорки и автозаправки на Ревуцкого под окнами жилых домов, добились установки очистных фильтров на Дарницкой ТЭЦ и создания новых зеленых зон. Впереди еще много вызовов, которые требуют немедленного решения", - отметил он.
В программе кандидата говорится о необходимости реконструкции Бортнической станции аэрации, оборудования мусоросжигательного завода "Энергия" новейшими фильтрами, решение проблем с парковкой, хаотичной застройкой, дефицитом мест в школах и детских садах.
Кроме этого, Гусовский акцентирует внимание на необходимости качественной медицины в шаговой доступности, сохранения существующих и создания новых парков и скверов, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику района.
Разом ми можемо більше! — Сергій Гусовський
Я йду до парламенту по 212 мажоритарному округу столиці. Чому після усіх роздумів було прийняте таке рішення? У світлі останніх подій до нашої команди прийшло розуміння, що ми не можемо ігнорувати вибори до Верховної Ради. Виклики, що стоять перед державою, не дозволяють лишатися осторонь. Після Майдану я прийняв рішення йти в політику — рятувати рідне місто від некомпетентності та свавілля, будувати ефективну систему самоврядування. Нам вдалося створити дієву Київська команда, яка ефективно працює над змінами в столиці та захищає мешканців міста від зловживань та корупції. Чому я йду самовисуванцем? Я з повагою ставлюся до усіх партій, що поділяють цінності демократії, прав людини та євроатлантичного шляху для України. Проте моя ціль — об'єднати якомога більше виборців Позняків, Осокорків, Харківського, Дарниці та Бортничів без прив'язки до партійних прапорів. Ми маємо показати приклад ефективної співпраці політиків, активістів, бізнесу, небайдужих членів громаді міста та району. Детальніше про досягнення нашої команди та пріоритетні напрямки роботи у 212 окрузі — дивіться в цьому відео. Я дуже розраховую на вашу небайдужість. Запрошую приєднатися до нашої команди! Для цього заповніть анкету за посиланням http://gusovsky2019.win та наші волонтери зв’яжуться з вами. Разом можемо більше!Опубліковано Сергієм Гусовським Пʼятниця, 21 червня 2019 р.