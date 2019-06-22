Гусовський йде в Раду як самовисуванець

Сергій Гусовський (фото: з відкритих джерел)

Гусовський йде в парламент по 212 мажоритарному округу Києва

Депутат Київради і лідер депутатської групи "Київська команда" Сергій Гусовський балотуватиметься на парламентських виборах як самовисуванець по 212 виборчому округу. Про це стало відомо з заяви Гусовського у Facebook 22 червня.

Так, політик йде в Раду по 212 мажоритарному округу Києва, до якого входять мікрорайони Позняки, Осокорки, частково Харківський масив та Бортничі.

"5 років тому я кардинально змінив своє життя. Я був офіцером. Потім — бізнесменом, побудував кілька успішних підприємств. Але після Майдану прийняв рішення йти в політику — рятувати рідне місто від некомпетентності та свавілля, будувати ефективну систему самоврядування. Нам вдалося створити дієву команду, яка ефективно працює над змінами та захищає киян від зловживань та корупції", - пояснив політик.

Гусовський зазначив, що з повагою ставиться до всіх партій, що поділяють цінності демократії, прав людини та євроатлантичного шляху для України, але його мета "об'єднати якомога більше виборців округу без прив'язки до партійних прапорів".

"212 округ столиці — це найактивніша громада Києва. За останні 5 років разом нам багато що вдалося. Разом з небайдужими киянами ми зупинили будівництво в екопарку Осокорки і автозаправки на Ревуцького під вікнами житлових будинків, домоглися встановлення очисних фільтрів на Дарницькій ТЕЦ та створення нових зелених зон. Попереду ще багато викликів, які потребують негайного вирішення", - зазначив він.

У програмі кандидата йдеться про необхідність реконструкції Бортницької станції аерації, обладнання сміттєспалювального заводу "Енергія" новітніми фільтрами, вирішення проблем із паркуванням, хаотичною забудовою, дефіцитом місць у школах та дитячих садочках.

Окрім цього, Гусовський акцентує увагу на необхідності якісної медицини в кроковій доступності, збереженні існуючих та створенні нових парків та скверів, створенні нових робочих місць та залученні інвестицій в економіку району.