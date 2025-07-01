Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, - джерела

Скандал навколо Гусакова

Останніми тижнями навколо львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА), розгорівся гучний скандал. Йому висувають звинувачення в нечіткій і непрозорій звітності зі збору благодійних коштів: у соцмережах помітили повторне використання одних і тих самих фотографій ліків і відсутність документального підтвердження їхньої купівлі.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарня забезпечувала Гусакова трьома флаконами препарату "Еврісді" щомісяця впродовж року, і тому збір коштів мав припинитися.

Однак Гусаков продовжив приймати пожертви, пояснюючи це необхідністю додаткових реабілітаційних процедур і допоміжних засобів, які не покриваються держпрограмою.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження - за статтями про шахрайство (ст. 190 КК України) і відмивання грошей (ст. 209).

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