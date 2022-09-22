ГУР звернулося до мобілізованих росіян: не бійтеся здаватися в полон

"Я звертаюся до російських солдатів і новомобілізованих, будь ласка, не бійтеся, здавайтеся до українського полону. Вам буде забезпечене людське ставлення та поведінка згідно з міжнародним правом. Захочете - повернетесь до Росії, не захочете - у вас буде і таке право", - заявив він..

Нагадаємо, вчора ,

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Більш детально про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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