ГУР обратилось к мобилизированным россиянам: не бойтесь сдаваться в плен

"Я обращаюсь к русским солдатам и новомобилизированным, пожалуйста, не бойтесь, сдавайтесь к украинскому плену. Вам будет обеспечено человеческое отношение и поведение согласно международному праву. Захотите - вернетесь в Россию, не захотите - у вас будет и такое право", - заявил он.

Напомним, вчера

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.

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