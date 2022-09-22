ГУР обратилось к мобилизированным россиянам: не бойтесь сдаваться в плен

Российские солдаты и мобилизированные граждане РФ не должны бояться сдаваться в украинский плен.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Я обращаюсь к русским солдатам и новомобилизированным, пожалуйста, не бойтесь, сдавайтесь к украинскому плену. Вам будет обеспечено человеческое отношение и поведение согласно международному праву. Захотите - вернетесь в Россию, не захотите - у вас будет и такое право", - заявил он.
После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.
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