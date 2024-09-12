ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі з ПЗРК (відео)

"Зникнення" літака Су-30СМ

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня, близько 5:00, Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - додали в ГУР.

Ще вчора РБК-Україна писало, що неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Тоді не виключалось, що військовий літак розбився.

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