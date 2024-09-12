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ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі з ПЗРК (відео)

Фото: російський винищувач Су-30СМ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про літак

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 млн доларів.

"Зникнення" літака Су-30СМ

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня, близько 5:00, Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ", - додали в ГУР.

Ще вчора РБК-Україна писало, що неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Тоді не виключалось, що військовий літак розбився.

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