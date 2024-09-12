ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в Черном море из ПЗРК (видео)

"Исчезновение" самолета Су-30СМ

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - добавили в ГУР.

Еще вчера РБК-Украина писало, что неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Тогда не исключалось, что военный самолет разбился.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.