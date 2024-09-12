ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в Черном море из ПЗРК (видео)

Украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК", - говорится в сообщении.
Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.
Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. долларов.
Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.
"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - добавили в ГУР.
Еще вчера РБК-Украина писало, что неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Тогда не исключалось, что военный самолет разбился.
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