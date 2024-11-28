ГУР знищило в Криму російську РЛС "Підльот" вартістю 5 млн доларів

"28 листопада 2024 року внаслідок успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Підльот", - сказано у повідомленні розвідки.

Деталі знищення російської РЛС не розкривають. Вказано лише, що ворожу техніку "спалили".

Фото: українські розвідники знищили російську РЛЗ (t.me/DIUkraine)

При цьому на карті, яку ГУР прикріпило у посту, помітно, що російську РЛС знищили у західній частині Криму.

Що відомо про РЛС "Підльот"

Як зазначають у розвідці, росіяни використовували РЛС 48Я6-К1 "Підльот" для виявлення повітряних цілей на малих та вкрай малих висотах у складній обстановці.

Вона працює у взаємодії із зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400.

Орієнтовна вартість такої РЛС становить 5 млн доларів.