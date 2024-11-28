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ГУР знищило в Криму російську РЛС "Підльот" вартістю 5 млн доларів

Ілюстративне фото: РЛС "Підльот" знищили у Криму (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію на території тимчасово окупованого Криму. Було знищено радіолокаційну станцію "Підльот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Telegram.

"28 листопада 2024 року внаслідок успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Підльот", - сказано у повідомленні розвідки.

Деталі знищення російської РЛС не розкривають. Вказано лише, що ворожу техніку "спалили".

Фото: українські розвідники знищили російську РЛЗ (t.me/DIUkraine)

При цьому на карті, яку ГУР прикріпило у посту, помітно, що російську РЛС знищили у західній частині Криму.

Що відомо про РЛС "Підльот"

Як зазначають у розвідці, росіяни використовували РЛС 48Я6-К1 "Підльот" для виявлення повітряних цілей на малих та вкрай малих висотах у складній обстановці.

Вона працює у взаємодії із зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400.

Орієнтовна вартість такої РЛС становить 5 млн доларів.

До речі, на початку серпня з'явилася інформація, що у тимчасово окупованому Криму було знищено чотири пускові установки С-400.

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