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ГУР про займання Су-34 в Росії: зійдемося на те, що Буданова привітали з днем народження

Четвер 04 січня 2024 17:57
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ГУР про займання Су-34 в Росії: зійдемося на те, що Буданова привітали з днем народження Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на аеродромі у Челябінську - це своєрідне привітання начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсова попросили прокоментувати інформацію про те, що на аеродромі в Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Давайте зійдемося на версії, що якісь добрі люди вирішили привітати Буданова з днем народження у такий спосіб", - відповів він.

Варто зауважити, що начальник ГУР Кирило Буданов сьогодні, 4 січня, святкує свій 38-й день народження. РБК-Україна у матеріалі зібрало цікаві факти про життя головного розвідника країни.

Загорання Су-34

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів літак Су-34.

Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горить російський Су-34.

У військовій розвідці не визнали своєї причетності та додали, що причини займання уточнюються.

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