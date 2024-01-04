ГУР о возгорании Су-34 в России: сойдемся на том, что Буданова поздравили с днем рождения
Уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме в Челябинске - это своеобразное поздравление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с днем рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Юсова попросили прокомментировать информацию о том, что на аэродроме в Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.
"Давайте сойдемся на версии, что какие-то добрые люди решили поздравить Буданова с днем рождения таким образом", - ответил он.
Стоит заметить, что начальник ГУР Кирилл Буданов сегодня, 4 января, празднует свой 38-й день рождения. РБК-Украина в материале собрало интересные факты о жизни главного разведчика страны.
Возгорание Су-34
Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34.
По информации источников, это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
Позже ГУР обнародовало видео, на котором можно заметить, как горит российский Су-34.
В военной разведке не признали своей причастности и добавили, что причины возгорания уточняются.
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