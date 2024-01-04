ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР о возгорании Су-34 в России: сойдемся на том, что Буданова поздравили с днем рождения

Четверг 04 января 2024 17:57
UA EN RU
ГУР о возгорании Су-34 в России: сойдемся на том, что Буданова поздравили с днем рождения Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме в Челябинске - это своеобразное поздравление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с днем рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсова попросили прокомментировать информацию о том, что на аэродроме в Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Давайте сойдемся на версии, что какие-то добрые люди решили поздравить Буданова с днем рождения таким образом", - ответил он.

Стоит заметить, что начальник ГУР Кирилл Буданов сегодня, 4 января, празднует свой 38-й день рождения. РБК-Украина в материале собрало интересные факты о жизни главного разведчика страны.

Возгорание Су-34

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34.

По информации источников, это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ГУР обнародовало видео, на котором можно заметить, как горит российский Су-34.

В военной разведке не признали своей причастности и добавили, что причины возгорания уточняются.


Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Росавиация Главное управление разведки Челябинск Кирилл Буданов Война России против Украины
NEWS
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта