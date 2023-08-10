ГУР про завдання "Шамана" ліквідовувати офіцерів РФ: подробиці будемо читати у некрологах

"Подробиці ми будемо спостерігати, читаючи некрологи тих самих російських генералів і не тільки їх. А те, що спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, але й за нею, то це не новина", - розповів він.

Юсов зазначив, що це добре знають та розуміють і рашисти.

"Вони знають, що відплата неминуча і може віднайти їх де б вони не знаходилися. І так має бути", - додав спікер.

Юсов також зазначив, що кількість суїцидів серед окупантів і серед російських офіцерів після повномасштабного вторгнення "зросла і зросла значно". При цьому, "частина з них може бути пов'язана з такими острахами".

Юсов порекомендував російським офіцерам найкращий вихід із цієї ситуації - це здача в полон, нагадавши, що існує проект "Хочу жить".

До цього про нове завдання спецбатальйону "Шаман" писало The Times. Журналісти стверджували, що їм вдалося поспілкуватися із двома бійцями батальйону, які без детальних подробиць розповіли про нове завдання щодо ліквідації російських офіцерів.

Кого беруть у батальйон "Шаман"

За словами Юсова, туди беруть людей, які готові нищити ворога, захищати країну і мають для цього можливість та бажання вчитися.

"Тому що там з перших днів повномасштабного вторгнення приєдналися люди без серйозної до того військової освіти. Але за цей час підготувалися, як і в інших спецпідрозділах ГУР МО. Люди з високою мотивацією та високим рівнем підготовки. Результати ми бачимо на різних періодах", - розповів він.

Рейд "Шамана" на окуповану частину Херсонської області

Юсов відмовився коментувати "похід" батальйону "Шаман" на тимчасово окуповану територію Херсонської області.

"На Херсонському напрямку йдуть надзвичайно запеклі бої, проводять як наступальні, так і оборонні операції. І є злагоджена позиція, що ми не коментуємо ці події. Але повірте, що роботи там ведуться. Ворог нищиться і втрати ворога у силах і засобах великі", - тільки зазначив він.

Раніше у ГУР розповідали, що бійцям із батальйону "Шаман" вдалося знищити ракетний підрозділ окупантів на захопленій частині Херсонської області. Пізніше інформацію про "рейд" спростували в Міноборони України.