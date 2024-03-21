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ГУР про залізницю до Криму, яку будує Росія: значуща ціль для України

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Залізниця, яку росіяни будують на тимчасово окупованих територіях до Криму, є значущою ціллю для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони - це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само", - зазначив Юсов.

Він розповів, що Росія продовжує використовувати залізницю як основний елемент для постачання своїх сил. Ворога не влаштовує те, що відбувається з Кримським мостом, оскільки він працює не в повному обсязі, тому окупанти намагаються збудувати залізницю.

За словами представника ГУР, Україна вже розпочала протидію таким планам. При цьому наша країна намагатиметься завадити росіянам добудувати залізницю.

"Якщо все ж таки вдасться (добудувати - ред.), то як довго і як ефективно вона зможе працювати?" - додав він.

Залізниця в Крим

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни хочуть збудувати залізницю до Криму в глибокому тилу.

Згідно з планом ворога, вона має проходити з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря - до Криму.

Ця інформація з'явилася після того, як українські захисники успішно атакували Кримський міст, що порушило його роботу.

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