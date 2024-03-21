ГУР о железной дороге в Крым, которую строит Россия: значимая цель для Украины

"Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны - это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же", - отметил Юсов.

Он рассказал, что Россия продолжает использовать железную дорогу в качестве основного элемента для снабжения своих сил. Врага не устраивает то, что происходит с Крымским мостом, поскольку он работает не в полном объеме, поэтому оккупанты пытаются построить железную дорогу.

По словам представителя ГУР, Украина уже начала противодействие таким планам. При этом наша страна попытается помешать россиянам достроить железную дорогу.

"Если все же удастся (достроить - ред.), то как долго и как эффективно она сможет работать?" - добавил он.