ГУР вже вдруге атакувало російську РЛС "Контейнер": чим вона особлива

Українські дрони-камікадзе вже вдруге атакували російський військовий об’єкт в Мордовії, де функціонує загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". Дана станція є критично важливою для росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Строк від початку розробки до переходу на повноцінне бойове чергування зайняв майже 15 років.
Яr зазначає Defense Espress, розробка та виготовлення 29Б6 "Контейнер" відбувались з 1995 по 2000 рік, з 2002 по 2012 роки йшли випробування та відповідно доводка цієї станції до необхідної кондиції. "Повноцінне" бойове чергування цієї станції, за словами російських пропагандистів, стартувало лише в 2019 році.
Дана станція є найпотужнішим радаром в розпорядженні РФ, існує одиничному екземплярі. Она має здатність виявляти повітряні цілі на відстані до 3000 кілометрів.
Нагадаємо, українські розвідники за допомогою дронів атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії, 17 квітня.
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