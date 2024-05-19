ГУР про врегулювання Telegram: якщо є вимоги до ЗМІ, чому немає до інших платформ

"Проблема справді існує з різного роду анонімними майданчиками, які безвідповідально поширюють інформацію. Іноді просто безвідповідально, іноді умисно шкодять, і це частина російської пропаганди і російських спецслужб", - сказав він.

Юсов зазначив, що Telegram - месенджер, розроблений росіянами, були зафіксовані факти співпрацю команди зі спецслужбами РФ.

"Ну, вибачте, власник - росіянин, команда розробників - росіяни. Зараз це офшорна компанія з закритою структурою власників. Є інформація про розміщення частини серверів на території Російської Федерації. Частина команди залишається на території РФ. Зафіксовані випадки співпраці цієї платформи з російськими спецслужбами, принаймні на території Російської Федерації", - заявив розвідник.

На думку Юсова, зараз Telegram використовуються як певний легалізований даркнет, в якому можна знайти "від продажу наркотиків до груп ухилянтів". Це також стосується ІПСО.

Представник ГУР зазначив, що Україна не може просто мовчки спостерігати за цим. За його словами, про заборону наразі не йдеться, але є потреба зробити Telegram-канали не анонімними.

"Я не буду говорити гучних слів - заборона чи інші речі. Але унормувати це, деанонімізувати це, безумовно, потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ (друкованих, онлайн, телебачення), чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації", - додав Юсов.