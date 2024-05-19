ГУР об урегулировании Telegram: если есть требования к СМИ, почему нет к другим платформам

"Проблема действительно существует с разного рода анонимными площадками, которые безответственно распространяют информацию. Иногда просто безответственно, иногда преднамеренно вредят, и это часть российской пропаганды и российских спецслужб", - сказал он.

Юсов отметил, что Telegram - мессенджер, разработанный россиянами, были зафиксированы факты сотрудничества команды со спецслужбами РФ.

"Ну, извините, владелец - россиянин, команда разработчиков - россияне. Сейчас это оффшорная компания с закрытой структурой владельцев. Есть информация о размещении части серверов на территории Российской Федерации. Часть команды остается на территории РФ. Зафиксированы случаи сотрудничества этой платформы с российскими спецслужбами, по крайней мере, на территории Российской Федерации", - заявил разведчик.

По мнению Юсова, сейчас Telegram используются как определенный легализованный даркнет, в котором можно найти "от продажи наркотиков до групп уклонистов". Это также касается ИПСО.

Представитель ГУР отметил, что Украина не может просто молча наблюдать за этим. По его словам, о запрете пока речь не идет, но есть необходимость сделать Telegram-каналы не анонимными.

"Я не буду говорить громких слов - запрет или другие вещи. Но унормировать это, деанонимизировать это, безусловно, нужно. Если у нас достаточно строгие требования к традиционным СМИ (печатным, онлайн, телевидение), почему этих требований не должно быть к другим платформ, сосредоточенных на распространении информации", - добавил Юсов.