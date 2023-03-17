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ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії

Фото: ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії (t.me/DIUkraine) 
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники ГУР провели операцію з визволення з полону, а також евакуації восьми українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як пише ГУР, додому повернулись двоє українських жінок, а також шестеро дітей. Вночі вони перетнули держкордон.

Фото: ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії (t.me/DIUkraine)

"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - пише пресслужба розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом минулого року з ворожого російського полону додому повернулися 1596 українців.

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