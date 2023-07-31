ГУР про виробництво ракет у РФ: на місяць десятки "Калібрів" та одиниці "Іскандерів"

За його словами, у Росії ще є старі запаси ракет. Однак РФ намагається налагоджувати виробництво нових і намагається збільшити кількість випущених ракет на місяць.

Про яку кількість виготовлених ракет йдеться

Юсов уточнив, що "Іскандерів" росіяни виробляють значно менше, ніж "Калібрів".

"Фактично все, що зараз виробляється, відразу і випускається по Україні", - додав представник ГУР.

Також Юсов уточнив, що РФ на місяць виробляє десятки "Калібрів". Ракети типу "Іскандер" і "Кинджал" вони виготовляють у значно менших обсягах, йдеться про одиниці.

Виробництво ракет в Росії

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.

До цього Ігнат повідомляв, що Російська Федерація продовжує отримувати комплектуючі, які необхідні для продовження виробництва ракет. Ворог знайшов можливість обходити санкції.

За словами спікера, навіть якщо ворог має достатню кількість комплектуючих, процес виробництва не є швидким. Наприклад, крилата ракета є фактично безпілотним літаком, який необхідно доволі довго збирати.