ГУР о производстве ракет в РФ: в месяц десятки "Калибров" и единицы "Искандеров"

По его словам, у России еще есть старые запасы ракет. Однако РФ пытается налаживать производство новых и пытается увеличить количество выпускаемых ракет в месяц.

О каком количестве изготовленных ракет идет речь

Юсов уточнил, что "Искандеров" россияне производят значительно меньше, чем "Калибров".

"Фактически все, что сейчас производится, сразу и выпускается по Украине", - добавил представитель ГУР.

Также Юсов уточнил, что РФ в месяц производит десятки "Калибров". Ракеты типа "Искандер" и "Кинжал" они изготавливают в значительно меньших объемах, речь идет о единицах.

Производство ракет в России

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.

До этого Игнат сообщал, что Российская Федерация продолжает получать комплектующие, необходимые для продолжения производства ракет. Враг нашел возможность обходить санкции.

По словам спикера, даже если враг имеет достаточное количество комплектующих, процесс производства не быстрый. К примеру, крылатая ракета является фактически беспилотным самолетом, который необходимо достаточно долго собирать.