UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на російський флот

Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР Міноборони (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Іван Носальський

Інформацію про те, що Ілон Маск нібито наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на російський флот, потрібно ретельно перевірити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", - розповів Скібіцький.

Він уточнив, що потужна інформаційна кампанія, яку проводить Росія, дуже впливає на подачу інформації.

При цьому Скібіцький не спростував та не підтвердив проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот росіян.

Представник ГУР розповів, що Starlink - потужна система зв'язку, але з нею було багато непорозумінь. Їх могло викликати недостатнє вміння при застосуванні.

Скандал із Маском

Нагадаємо, вчора, 7 вересня, CNN повідомляло, що у уривку книги про Ілона Маска говорилося про зрив атаки на російський флот.

Мільярдер нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях країни-агресора, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників. Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівStarlinkКрымГлавное управление разведкиЧерноморский флотИлон МаскВійна Росії проти України