ГУР про вибухи в Севастополі: звільнення і деокупація Криму наближається

"Якщо вести мову про вибухи в Севастополі, то чому скаржитися? Українські громадяни. Проукраїнськи налаштовані люди, які чекають на повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається", - заявив він.

Юсов зазначив, що вибухи в Криму більше не будуть коментувати.

"Лише можемо констатувати: спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих Україною територіях, в тому числі і в Криму, буде повністю тоді, коли рашисти звідти підуть геть. До того часу все, що відбувається на окупованих територіях, - за це несе відповідальність окупаційна "адміністрація", - підкреслив він.

Вибухи в Криму

Останнім часом у Криму та в інших тимчасово окупованих областях України почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченнях російських військових, їхньої техніки, складах боєприпасів чи логістики.

Наприкінці липня у Криму вкотре підірвали залізничні колії, зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда. А 24 червня вибухи чули у кількох містах Криму.

Крім того, сьогодні у Севастополі пролунали вибухи. Окупанти заявили про начебто підрив боєприпасів на полігоні.

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