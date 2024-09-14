UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР та прикордонники провели рейд біля берегів Криму, - джерело

Фото: розвідники та прикордонники провели рейд в Чорному морі (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький, Уляна Безпалько

Спецпризначенці Головного управління розвідки за підтримки підрозділу Держприкордонслужби провели рейд біля узбережжя Криму. В ході рейду були знищені російські окупанти та їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, волонтера та блогера Ігоря Лаченкова та джерело в розвідці.

Вдень Лаченков у своєму Telegram-каналі опублікував публікацію, в якій розповів про рейд ГУР біля узбережжя Криму, який відбувся 11 вересня. Він також прикріпив відео з кадрами цього рейду.

В ході цього рейду було завдано втрат серед особового складу та техніки російських окупантів. А також знищено з ПЗРК ворожий Су-30СМ. Про знищення російського літака ГУР повідомляв офіційно кількома днями раніше.

Пізніше таке ж відео опублікував у власному Telegram-каналі й Коваленко. Той додав, що операція ГУР в Чорному морі дозволила знищити обладнання росіян.

Джерело в розвідці в розмові з РБК-Україна підтвердило інформацію про такий рейд в Чорному морі.

Операцію реалізували бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України у взаємодії з морським центром "Вікінг", Group 13, групами "Квазар", "Рекс" та "Агрегат" за підтримки підрозділу Держприкордонслужби "Дозор".

Нагадаємо, 11 вересня в соцмережах з'явилася інформація про те, що в Чорному морі зник Су-30СМ, який запускав ракети в бік України. Пізніше в ГУР повідомили, що літак був знищений українськими військовими з ПЗРК.

В коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Катков називав знищення літака над Чорним морем унікальною подією. В чому унікальність ліквідації Су-30 - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРКрим