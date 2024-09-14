ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник

Спецназначители Главного управления разведки при поддержке подразделения Госпогранслужбы провели рейд у побережья Крыма. В ходе рейда были уничтожены российские оккупанты и их техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, волонтера и блогера Игоря Лаченкова и источник в разведке.
Днем Лаченков в своем Telegram-канале опубликовал публикацию, в которой рассказал о рейде ГУР у побережья Крыма, состоявшемся 11 сентября. Он также прикрепил видео с кадрами этого рейда.
В ходе этого рейда был нанесен урон среди личного состава и техники российских оккупантов. А также уничтожен из ПЗРК вражеский Су-30СМ. Об уничтожении российского самолета ГУР сообщал официально несколькими днями раньше.
Позже такое же видео опубликовал в собственном Telegram-канале и Коваленко. Он добавил, что операция ГУР в Черном море позволила уничтожить оборудование россиян.
Источник в разведке в разговоре с РБК-Украина подтвердил информацию о таком рейде в Черном море.
Операцию реализовали бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины во взаимодействии с морским центром "Викинг", Group 13, группами "Квазар", "Рекс" и "Агрегат" при поддержке подразделения Госпогранслужбы "Дозор".
Напомним, 11 сентября в соцсетях появилась информация о том, что в Черном море исчез Су-30СМ, запускавший ракеты в сторону Украины. Позже в ГУР сообщили, что самолет был уничтожен украинскими военными из ПЗРК.
В комментарии РБК-Украина военный эксперт Олег Катков называл уничтожение самолета над Черным морем уникальным событием. В чем уникальность ликвидации Су-30 - читайте по ссылке.
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