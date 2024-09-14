ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник

Днем Лаченков в своем Telegram-канале опубликовал публикацию, в которой рассказал о рейде ГУР у побережья Крыма, состоявшемся 11 сентября. Он также прикрепил видео с кадрами этого рейда.

В ходе этого рейда был нанесен урон среди личного состава и техники российских оккупантов. А также уничтожен из ПЗРК вражеский Су-30СМ. Об уничтожении российского самолета ГУР сообщал официально несколькими днями раньше.

Позже такое же видео опубликовал в собственном Telegram-канале и Коваленко. Он добавил, что операция ГУР в Черном море позволила уничтожить оборудование россиян.

Источник в разведке в разговоре с РБК-Украина подтвердил информацию о таком рейде в Черном море.

Операцию реализовали бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины во взаимодействии с морским центром "Викинг", Group 13, группами "Квазар", "Рекс" и "Агрегат" при поддержке подразделения Госпогранслужбы "Дозор".