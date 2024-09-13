UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ: постраждали військові та цивільні установи

Фото: Кібератака на Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну кібератаку в Росії. Під удар потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Основна діяльність даного підприємства - видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на Росії. 

Серед клієнтів центру - причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема:

  • "Вертольоти Росії",
  • "Альфа-Банк",
  • "Транснєфть телеком",
  • "Трансмашхолдінґ",
  • "Срібло Магадана".

 
За даними ГУР, внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру. 

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - повідомили в ГУР. 
 

Нагадаємо, що лише днями хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.

Зазначалося, що ця кібератака є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів. Проте цього разу українські кіберфахівці також "привітали" росіян з Днем воєнної розвідки та розмістили на ворожих ресурсах відповідну листівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна Росії проти України