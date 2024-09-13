ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ: постраждали військові та цивільні установи

Нагадаємо, що лише днями хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.

Зазначалося, що ця кібератака є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів. Проте цього разу українські кіберфахівці також "привітали" росіян з Днем воєнної розвідки та розмістили на ворожих ресурсах відповідну листівку.

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