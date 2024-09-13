ГУР с хакерами совершили новую кибератаку в РФ: пострадали военные и гражданские учреждения

Кибераспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную кибератаку в России. Под удар попал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Основная деятельность данного предприятия - выдача электронных цифровых подписей. Указанная компания аккредитована министерством цифрового развития государства-агрессора, считается одной из наиболее защищенных и надежных в России.
Среди клиентов центра - причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности:
По данным ГУР, в результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.
"Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды сил безопасности и обороны Украины", - сообщили в ГУР.
Напомним, что только на днях хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия.
Отмечалось, что эта кибератака является продолжением серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов. Однако в этот раз украинские киберспециалисты также поздравили россиян с Днем военной разведки и разместили на вражеских ресурсах соответствующую открытку.
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