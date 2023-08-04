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ГУР про спецоперацію України у Новоросійську: це серйозний ляпас для путінського режиму

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Новоросійськ, П'ятниця 04 серпня 2023 14:20
ГУР про спецоперацію України у Новоросійську: це серйозний ляпас для путінського режиму Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська - це серйозний ляпас для Росії. Особливо для режиму диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"В Москві невпізнані літаючі об'єкти, а тут зараз невпізнані плаваючі об'єкти, які вочевидь пошкодили цей самий десантний корабель. Наслідки цього є різні. Є інформаційні, зокрема пропагандистські. Зрозуміло, що ми сьогодні почуємо такий рясний вий на болотах із піною на обличчях у Скабєєвих і Соловйових", - сказав він.

Представник розвідки зазначив, що такі "прикрі випадки" трапляються на тлі заяв Міноборони РФ про начебто безуспішний контрнаступ українських сил.

Юсов заявив, що події у Новоросійську - це "серйозний ляпас" для путінського режиму. Також він зазначив, що втрати великого десантного корабля послаблює ворожий флот.

"У плані безпеки, звичайно, це велика втрата для флоту окупантів і планування подальших десантних операцій. Використання цих суден стає більш проблематичним, і це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати", - додав розвідник.

Юсов також прокоментував вибух в окупованій Феодосії у районі нафтобази.

"Будь-які об'єкти на території окупованого Криму, які використовуються для підтримки окупаційного корпусу загарбників і наземних сил, і флоту, у перспективі підлягають подальшій демілітаризації", - підкреслив він.

Що сталося у Новоросійську

Нагадаємо, цієї ночі у Новоросійську у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. У цьому місті розташований флот та військова база. Міноборони РФ заявило про атаку морських дронів, проте стверджувало, що її нібито відбили. Але у мережі з'явилися відео з підбитим кораблем у бухті.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомляють, що спецпризначенці Служби безпеки України провели спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок чого було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

Більш детально про інцидент у Новоросійську - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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