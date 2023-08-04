ГУР о спецоперации Украины в Новороссийске: это серьезная пощечина для путинского режима

Повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска - это серьезная пощечина для России. Особенно для режима диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"В Москве неопознанные летающие объекты, а здесь сейчас неопознанные плавающие объекты, очевидно повредившие этот самый десантный корабль. Последствия этого разные. Есть информационные, в частности пропагандистские. Понятно, что мы сегодня услышим такой сильный вой на болотах с пеной на лицах у Скабеевых, и Соловьевых", - сказал он.

Представитель разведки отметил, что такие "досадные случаи" случаются на фоне заявлений Минобороны РФ о якобы безуспешном контрнаступлении украинских сил.

Юсов заявил, что события в Новороссийске - это "серьезная пощечина" для путинского режима. Также он отметил, что потери большого десантного корабля ослабляют вражеский флот.

"В плане безопасности, конечно, это большая потеря для флота оккупантов и планирование дальнейших десантных операций. Использование этих судов становится более проблематичным, и это серьезный фактор, с которым оккупанты будут считаться", - добавил разведчик.

Юсов также прокомментировал взрыв в оккупированной Феодосии в районе нефтебазы.

"Любые объекты на территории оккупированного Крыма, которые используются для поддержки оккупационного корпуса захватчиков и наземных сил, и флота, в перспективе подлежат дальнейшей демилитаризации", - подчеркнул он.

Что произошло в Новороссийске

Напомним, этой ночью в Новороссийске в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. В этом городе находится флот и военная база. Минобороны РФ заявило об атаке морских дронов, однако утверждало, что ее якобы отбили. Но в сети появились видео с подбитым кораблем в бухте.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщают, что спецназовцы Службы безопасности Украины провели спецоперацию в бухте Новороссийска. В результате чего был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

Более подробно об инциденте в Новороссийске - читайте в материале РБК-Украина.

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