UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ГУР розповіли про втрати росіян під час спецоперації в Криму

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В результаті спецоперації ГУР на окупованому півосторові Крим було знищено щонайменше 30 росіян та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

Як повідомляє РБК-Україна про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов "Суспільному Крим".

За попередніми даними, саме у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Окрім цього там розташовано радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Висадка ГУР в Криму

Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що сьогоднішня вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами.

Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымГлавное управление разведкиВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ