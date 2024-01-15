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У ГУР розповіли про цілі та завдання Росії у війні у 2024 році

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Головною ціллю росіян у війні залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Також окупанти намагатимуться втримати вже захоплені території та знищити ППО, авіацію та об'єкти оборонно-промислового комплексу України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Будемо відштовхуватися від того, які стратегічні цілі ставить для себе Російська Федерація. Те, що вони намагалися зробити й досягти від початку так званої "спеціальної військової операції", не досягнуто. Відповідно, одна зі стратегічних цілей, що залишається у Москви - це вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - сказав Скібіцький.

Друге, що росіяни зараз будуть робити, за його словами, - це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області. І це зазначається у документах, які є у розпорядженні ГУР.

"Ще однією з пріоритетних цілей вони для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб не допустити нарощування нашого виробництва і посилення спроможностей Збройних сил. Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить Російська Федерація на цей рік", - додав представник ГУР.

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