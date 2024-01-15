В ГУР рассказали о целях и задачах России в войне в 2024 году

"Будем отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Российская Федерация. То, что они пытались сделать и достичь с начала так называемой "специальной военной операции", не достигнуто. Соответственно, одна из остающихся у Москвы стратегических целей - это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей", - сказал Скибицкий.

Второе, что россияне сейчас будут делать, по его словам, - это удержание захваченных территорий, которые находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области. И это говорится в документах, имеющихся в распоряжении ГУР.

"Еще одной из приоритетных целей они для себя определили уничтожение нашей системы ПВО, нашей авиации, наших объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивание нашего производства и усиление способностей Вооруженных сил. Это те задачи, которые сегодня себе ставит Российская Федерация на этот год", - добавил представитель ГУР.