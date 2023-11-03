У ГУР розповіли, що в росіян з запасами і виробництвом ракет

Росіяни продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, виробництво ракетного озброєння у Росії продовжується.
"Вони й близько не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були станом на 23 лютого 2022 року. Але тим не менш виробництво йде. Протягом кількох останніх місяців саме ракетних ударів було відносно небагато - це означає, що вони можуть накопичувати їх для нанесення наступних масованих ударів", - сказав Юсов.
Він також додав, що росіяни наростили виробництво ракет, навіть порівнюючи з довоєнним періодом, але цього замало для того, щоб відновити втрачений арсенал.
"Але тоді (до початку вторгнення - ред.) воно було відносно невелике. Тут ключове - скільки вони витратили та скільки сучасних видів озброєння вони можуть виробляти. Тому вони справді наростили виробництво ракет по деяких позиціях. Але чи дозволяє це відновити втрачений арсенал? Ні", - пояснив представник ГУР.
Крім того, за словами Юсова, Росія мала намір отримати балістичні ракети від Ірану, але цього не зафіксовано і факти такі не підтверджені.
"І це, до речі, теж підтверджувало брак запасів даного озброєння в агресора. Але далі ситуація відстежується", - зазначив представник української розвідки.
У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.
Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.
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