В ГУР рассказали, что у россиян с запасами и производством ракет

По его словам, производство ракетного вооружения в России продолжается.

"Они и близко не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но тем не менее производство идет. В течение нескольких последних месяцев именно ракетных ударов было относительно немного - это значит, что они могут накапливать их для нанесения последующих массированных ударов", - сказал Юсов.

Он также добавил, что россияне нарастили производство ракет, даже сравнивая с довоенным периодом, но этого мало для того, чтобы восстановить утраченный арсенал.

"Но тогда (до начала вторжения - ред.) оно было относительно небольшое. Здесь ключевое - сколько они потратили и сколько современных видов вооружения они могут производить. Поэтому они действительно нарастили производство ракет по некоторым позициям. Но позволяет ли это восстановить утраченный арсенал? Нет ", - объяснил представитель ГУР.



Кроме того, по словам Юсова, Россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены.

"И это, кстати, тоже подтверждало нехватку запасов данного вооружения у агрессора. Но дальше ситуация отслеживается", - отметил представитель украинской разведки.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.