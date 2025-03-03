У ГУР розповіли, що поломало плани Путіна у війні проти України

Вадим Скібіцький наголошує, що одним із ключових факторів стало невдале захоплення Києва в перші дні вторгнення. Російські війська планували взяти столицю за три дні, але цей план повністю провалився.

Другим важливим моментом став героїчний опір Маріуполя. Це місто стримувало велике угруповання ворога, що мало просунутися вглиб південних територій України та з’єднатися з військами, які наступали на Харків.

Такий сценарій передбачав повне оточення українських сил в зоні ООС, однак завдяки обороні Маріуполя реалізація цього плану стала неможливою.

За його словами, третім етапом стало звільнення територій, захоплених у перші дні війни. Контрнаступ ЗСУ в Харківській області та звільнення Херсона повністю змінили ситуацію на фронті й зірвали подальші плани Росії щодо просування вглиб України.

Попри постійні невдачі та зміщення термінів виконання бойових завдань, Кремль не відмовляється від війни. За словами Скібіцького, російський диктатор Володимир Путін потребує результату для своєї так званої "спеціальної воєнної операції".

Головною метою залишається встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями у їхніх адміністративних межах.

"Уся Луганська область не окупована, і завдання щодо Донецькій області за таких темпів наступальних дій, які є в Російської Федерації, навряд чи їм вдасться виконати в найближчий час" - заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький