UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ГУР розповіли про можливу тактику ударів РФ по Україні восени

Фото: в ГУР розповіли про можливу тактику ударів РФ по Україні восени (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Ворог зараз вивчає енергетичні об'єкти України, шукає їхні вразливі місця та розташування систем ППО. Росіяни будуть все це аналізувати, щоби вибрати оптимальні маршрути для пусків.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, тактика та підхід потенційних ударів Росії восени буде залежати від того, наскільки методично правильно вона визначить критичні для нас об'єкти. Це може бути і 1-3 удари, спрямовані на один об'єкт, щоб його остаточно знищити. І масований удар різними видами озброєння - безпілотниками і ракетами.

"Проте таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно - найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік", - сказав представник воєнної розвідки.

Своєю чергою, за його словами, у розвідці, зі свого боку, робитимуть все, щоб захистити об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань.

Детальніше про те, чого чекати від Росії восени, читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News