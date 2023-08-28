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В ГУР рассказали о возможной тактике ударов РФ по Украине осенью

Фото: в ГУР рассказали о возможной тактике ударов РФ по Украине осенью (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Враг сейчас изучает энергетические объекты Украины, ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО. Россияне будут все это анализировать, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, тактика и подход потенциальных ударов России осенью будут зависеть от того, насколько методически правильно она определит критические для нас объекты. Это может быть и 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. И массированный удар разными видами вооружения - беспилотниками и ракетами.

"Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно - скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году", - сказал представитель военной разведки.

В свою очередь, по его словам, в разведке, со своей стороны, будут делать все, чтобы защитить объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Детальнее о том, чего ждать от России осенью, читайте в материале РБК-Украина "Энергетика под угрозой. Чем Россия может атаковать Украину осенью и сколько у врага ракет".

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