UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ГУР розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році

Фото: у ГУР розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році (Getty Image)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Росія не планує завершувати війну проти України та буде намагатися проводити нові наступи на фронті.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

"За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють що програють, але завершення війни не планують", - сказав він.

За його словами, питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати. Розвідка поки не може це спрогнозувати.

"Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", - сказав Черняк.

При цьому він підкреслив, що наразі сил та засобів в окупантів на території Білорусі немає.

Представник ГУР впевнений, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", - додав Черняк.

Детальніше про те, як може розвиватися війна в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна Росії проти України у майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниГлавное управление разведки