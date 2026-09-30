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У ГУР розкрили заводи, що виробляють ракети до російських "Панцерів"

10:24 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ГУР розкрили заводи, що виробляють ракети до російських "Панцерів" (Getty Images)

У ГУР МО України розкрили дані про 23 російські підприємства, залучені до виробництва керованих ракет 95Я6 для російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Зазначається, що ключову роль у створенні цих ракет відіграє Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова - головний розробник і виробник ракет 95Я6.

Підприємство вже відоме участю у виробництві озброєння для безпілотних комплексів "Оріон", керованих снарядів "Краснополь" та гармат для винищувачів.

При цьому близько третини підприємств, інформацію про які оприлюднено сьогодні, не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них:

  • Завод "Компонент" - виробник безконтактних датчиків цілей для ракет 95Я6;
  • Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе - виробляє та постачає блоки випромінювання і живлення для цих ракет;
  • Тамбовський завод "Електроприбор" - виробник рульових приладів для 95Я6.

Що відомо про "Панцирі"

"Панцирь" - це сімейство російських самохідних ЗРГК малої дальності, призначених для протиповітряної оборони важливих районів, окремих військових і промислових об’єктів. Також РФ використовує ці комплекси для посилення своїх систем ППО на малих і гранично малих висотах та для захисту від масованих атак засобів повітряного нападу.

Із 2023 року росіяни встановлюють "Панцирі" на дахах будівель у Москві. Цього року там помітили ще одну модифікацію комплексу - "Панцирь-СМД-Е". На відміну від попередніх варіантів, він замість автоматичних гармат застосовує малі ракети ТКБ-1055 "Гвоздь".

Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили три російські підприємства, залучені до виробництва ракет. Зокрема, йдеться про завод "Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".

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