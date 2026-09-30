У ГУР розкрили заводи, що виробляють ракети до російських "Панцерів"

Зазначається, що ключову роль у створенні цих ракет відіграє Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова - головний розробник і виробник ракет 95Я6.

Підприємство вже відоме участю у виробництві озброєння для безпілотних комплексів "Оріон", керованих снарядів "Краснополь" та гармат для винищувачів.

При цьому близько третини підприємств, інформацію про які оприлюднено сьогодні, не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них:

Завод "Компонент" - виробник безконтактних датчиків цілей для ракет 95Я6;

Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе - виробляє та постачає блоки випромінювання і живлення для цих ракет;

Тамбовський завод "Електроприбор" - виробник рульових приладів для 95Я6.

Що відомо про "Панцирі"

"Панцирь" - це сімейство російських самохідних ЗРГК малої дальності, призначених для протиповітряної оборони важливих районів, окремих військових і промислових об’єктів. Також РФ використовує ці комплекси для посилення своїх систем ППО на малих і гранично малих висотах та для захисту від масованих атак засобів повітряного нападу.

Із 2023 року росіяни встановлюють "Панцирі" на дахах будівель у Москві. Цього року там помітили ще одну модифікацію комплексу - "Панцирь-СМД-Е". На відміну від попередніх варіантів, він замість автоматичних гармат застосовує малі ракети ТКБ-1055 "Гвоздь".