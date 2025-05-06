ГУР розкрили список кубинських найманців у армії РФ: як ворог вербує для війни

За даними української розвідки, Москва активно вербує іноземців - зокрема кубинців, непальців, шрі-ланкійців і вихідців із країн Центральної Азії.

Вони становлять кістяк найманців, яких Росія кидає на війну.

"Нам достовірно відомі імена та особисті дані 1028 кубинців, які підписали контракт із Збройними силами РФ у 2023-2024 роках", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, загальна кількість завербованих громадян Куби може сягати до 20 тисяч.

Фото: Кубинські найманці в армії РФ (t.me/hochu_zhyt)

Вербування відбувається за схемою "підкупити, обдурити, примусити".

Найманцям обіцяють роботу в Росії - на складах, у будівництві чи охороні із зарплатою 2-2,5 тисячі доларів на місяць, що в десятки разів перевищує середній дохід на Кубі (близько 30 доларів).

Документи підписуються російською мовою.

У 2023 році на Кубі за вербування до армії РФ було заарештовано 17 осіб. Їм загрожувало до 30 років ув’язнення або смертна кара.

Однак, за даними розвідки, масштаби вербування лише зросли. Розвідка закликає кубинську владу зупинити відправку своїх громадян на війну.