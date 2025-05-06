ГУР раскрыли список кубинских наемников в армии РФ: как враг вербует для войны

По данным украинской разведки, Москва активно вербует иностранцев - в частности кубинцев, непальцев, шри-ланкийцев и выходцев из стран Центральной Азии.

Они составляют костяк наемников, которых Россия бросает на войну.

"Нам достоверно известны имена и личные данные 1028 кубинцев, которые подписали контракт с Вооруженными силами РФ в 2023-2024 годах", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общее количество завербованных граждан Кубы может достигать до 20 тысяч.

Фото: Кубинские наемники в армии РФ (t.me/hochu_zhyt)

Вербовка происходит по схеме "подкупить, обмануть, принудить".

Наемникам обещают работу в России - на складах, в строительстве или охране с зарплатой 2-2,5 тысячи долларов в месяц, что в десятки раз превышает средний доход на Кубе (около 30 долларов).

Документы подписываются на русском языке.

В 2023 году на Кубе за вербовку в армию РФ были арестованы 17 человек. Им грозило до 30 лет заключения или смертная казнь.

Однако, по данным разведки, масштабы вербовки только выросли. Разведка призывает кубинские власти остановить отправку своих граждан на войну.