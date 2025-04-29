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ГУР розкрили нових членів РПЦ, які просувають кремлівську пропаганду в Україні

Фото: ГУР оприлюднив імена нових членів РПЦ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР оприлюднив інформацію про нових членів Російської православної церкви. Вони координують і здійснюють вплив під прикриттям релігійної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Російська православна церква (РПЦ) визначила нових представників, які відповідатимуть за просування ідей "русского мира" в Україні.

Кремль продовжує використовувати релігійні структури як інструмент гібридного впливу для дестабілізації ситуації в Україні та розхитування її єдності.

Серед нових кураторів - митрополити, наближені до керівництва РПЦ і Кремля, які мають на меті реалізацію політичних інтересів Росії в Україні. До цього кола увійшли:

  • Митрополит Антоній (Антон Юрійович Севрюк), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, який має тісні зв'язки з міжнародними церковними колами та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.

  • Митрополит Діонісій (Петро Миколайович Порубай), митрополит Омський і Таврійський, відомий своєю пропагандою кремлівської ідеології та концепції "русского мира".

  • Митрополит Павло (Георгій Васильович Пономарьов), патріарший намісник Московської митрополії, який відповідає за діяльність РПЦ у країнах ближнього зарубіжжя.

  • Митрополит Варсонофій (Анатолій Володимирович Судаков), глава Санкт-Петербурзької митрополії, який тісно співпрацює з російськими силовими структурами і бере активну участь у пропагандистських заходах під прикриттям церковної діяльності.

Згідно з інформацією ГУР, ці церковні діячі будуть відповідальні за організацію та координацію контактів із релігійними організаціями в Україні, які підтримують проросійські настрої, а також за передачу вказівок від російських спецслужб.

Їхня мета - здійснювати провокації та впливати на внутрішню ситуацію в Україні на користь Кремля.

Під виглядом "релігійного співробітництва" РПЦ продовжує виконувати роль інструменту гібридного впливу, спрямованого на підрив стабільності та безпеки України.

Пропаганда Кремля в РПЦ

Раніше СБУ повідомила про підозру протоієрею Дмитру Кроткову - керівнику військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ. Перебуваючи в Криму підозрюваний організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти українських воїнів. Підозрюваний "благословляв" терористів на вбивства українців і постачав ворогові ударні дрони.

Також ще 2023 року оголосили в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та планування, підготовку, розв'язування і ведення агресивної війни.

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