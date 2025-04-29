Русская православная церковь (РПЦ) определила новых представителей, которые будут отвечать за продвижение идей "русского мира" в Украине.

Кремль продолжает использовать религиозные структуры как инструмент гибридного влияния для дестабилизации ситуации в Украине и расшатывания ее единства.

Среди новых кураторов - митрополиты, приближенные к руководству РПЦ и Кремля, которые имеют целью реализацию политических интересов России в Украине. В этот круг вошли:

Митрополит Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), глава отдела внешних церковных связей РПЦ, который имеет тесные связи с международными церковными кругами и активно продвигает политические интересы Кремля под видом церковной дипломатии.

Митрополит Дионисий (Петр Николаевич Порубай), митрополит Омский и Таврический, известный своей пропагандой кремлевской идеологии и концепции "русского мира".

Митрополит Павел (Георгий Васильевич Пономарев), патриарший наместник Московской митрополии, отвечающий за деятельность РПЦ в странах ближнего зарубежья.

Митрополит Варсонофий (Анатолий Владимирович Судаков), глава Санкт-Петербургской митрополии, который тесно сотрудничает с российскими силовыми структурами и активно участвует в пропагандистских мероприятиях под прикрытием церковной деятельности.

Согласно информации ГУР, эти церковные деятели будут ответственны за организацию и координацию контактов с религиозными организациями в Украине, поддерживающими пророссийские настроения, а также за передачу указаний от российских спецслужб.

Их цель - осуществлять провокации и влиять на внутреннюю ситуацию в Украине в пользу Кремля.

Под видом "религиозного сотрудничества" РПЦ продолжает выполнять роль инструмента гибридного влияния, направленного на подрыв стабильности и безопасности Украины.