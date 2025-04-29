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ГУР раскрыли новых членов РПЦ, продвигающих кремлевскую пропаганду в Украине

Фото: ГУР обнародовал имена новых членов РПЦ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР обнародовал информацию о новых членах Русской православной церкви. Они координируют и осуществляют влияние под прикрытием религиозного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Русская православная церковь (РПЦ) определила новых представителей, которые будут отвечать за продвижение идей "русского мира" в Украине.

Кремль продолжает использовать религиозные структуры как инструмент гибридного влияния для дестабилизации ситуации в Украине и расшатывания ее единства.

Среди новых кураторов - митрополиты, приближенные к руководству РПЦ и Кремля, которые имеют целью реализацию политических интересов России в Украине. В этот круг вошли:

  • Митрополит Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), глава отдела внешних церковных связей РПЦ, который имеет тесные связи с международными церковными кругами и активно продвигает политические интересы Кремля под видом церковной дипломатии.

  • Митрополит Дионисий (Петр Николаевич Порубай), митрополит Омский и Таврический, известный своей пропагандой кремлевской идеологии и концепции "русского мира".

  • Митрополит Павел (Георгий Васильевич Пономарев), патриарший наместник Московской митрополии, отвечающий за деятельность РПЦ в странах ближнего зарубежья.

  • Митрополит Варсонофий (Анатолий Владимирович Судаков), глава Санкт-Петербургской митрополии, который тесно сотрудничает с российскими силовыми структурами и активно участвует в пропагандистских мероприятиях под прикрытием церковной деятельности.

Согласно информации ГУР, эти церковные деятели будут ответственны за организацию и координацию контактов с религиозными организациями в Украине, поддерживающими пророссийские настроения, а также за передачу указаний от российских спецслужб.

Их цель - осуществлять провокации и влиять на внутреннюю ситуацию в Украине в пользу Кремля.

Под видом "религиозного сотрудничества" РПЦ продолжает выполнять роль инструмента гибридного влияния, направленного на подрыв стабильности и безопасности Украины.

Пропаганда Кремля в РПЦ

Ранее СБУ сообщила о подозрении протоиерею Дмитрию Кроткову - руководителю военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ. Находясь в Крыму подозреваемый организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, которые воюют против украинских воинов. Подозреваемый "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.

Также еще в 2023 году объявили в розыск патриарха Русской православной церкви Кирилла. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

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