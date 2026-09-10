У ГУР розкрили характеристики "нової" балістичної ракети для комплексу С-400

Зазначається, що з метою розширення номенклатури ракетного озброєння для нанесення ударів по території України у РФ відновлюють списані зенітні керовані ракети та ракети-мішені для комплексу С-400 і модернізують їх до рівня ударних ракет.

Новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

Характеристики ракети

За даними ГУР, РМ-48У - це одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 4–6 М та має операційну дальність до 400 км. У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження у вигляді кубиків.

Навігація та наведення здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів "Комета-Р12".

Як запускають ракети

Для нанесення ударів зенітними ракетами по наземних об’єктах на тактичну та оперативну глибину, противником спеціально створено окремі підрозділи, а саме: спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення) та спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику).



Дальність застосування перших обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з наведенням по супутники.

З чого складається ракета

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів. Найбільше - 95 з 117 - США, 4 - з Тайваню, 3 - з Швейцарії, по 2 - з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї. З нового - лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES.

За даними ГУР, Росія продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження. Отриманий досвід застосування проти України може бути використаний не лише Росією, а й її союзниками - Іраном та КНДР.