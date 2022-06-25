В ГУР рассказали, когда РФ может провести "референдум" или "присоединение" оккупированных территорий
Россияне почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Псевдореферендумы могут организовать уже в начале сентября.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября в России единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России или созданию квазигосударственных образований вроде "херсонская народная республика", или объединение их с Крымом", - сказал он.
По его словам, все это политтехнологи Российской Федерации сейчас прорабатывают. "Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом - интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный", - отметил Скибицкий.
Ранее сообщалось, что оккупанты намерены аннексировать Херсонскую область, как это раньше было с Крымом. Однако они пока не планируют проводить "референдумы".
Также В Кремле планируют в течение года провести так называемые "референдумы" о присоединении к России в том числе части Запорожской области.
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