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ГУР провело космічну розвідку 150 районів розташування окупантів: що виявили

Фото: ГУР провело космічну розвідку 150 районів розташування окупантів (iceye.com)
Автор: Константин Широкун

Головне управління розвідки провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування окупантів як на тимчасово окупованих територіях України, так і в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Повідомляється, що розвідникам вдалося виявити близько 2600 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, танки, САУ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Розвідка проводилася з використанням супутника ICEYE, а також контрактного доступу до бази сузір'я супутників SAR-супутників. Його придбав фонд Сергія Притули за 600 млн. гривень на кошти, які українці раніше збирали для купівлі трьох "Байракторів".

Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, яка володіє найбільшим у світі сузір'ям супутників SAR. Таким чином, міністерство оборони України отримало повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.

За даними ЗСУ, ICEYE може сканувати об'єкти у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Супутник має допомогти нашим військовим ефективніше знищувати російських окупантів.

Раніше РБК-Україна писала, у чому унікальність цього супутника.

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