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У ГУР пояснили, як в іранських дронах опинилися деталі із західних країн

Фото: іранський дрон-камікадзе Shahed (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти. В українській розвідці пояснили, як вони там опинилися.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Corriere della Sera розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За словами розвідника, іранські безпілотники Mohajer-6 і Shahed виготовляються з елементів і компонентів, що надходять із різних країн, таких як Сполучені Штати, Японія, а також з багатьох європейських країн, включаючи Австрію, можливо, Італію.

"Це дуже добре зроблені безпілотники, особливо Mohajer-6, схожі на Bayraktar. Це складові, які можна просто придбати на відкритому ринку. І вони легко збираються", - сказав він.

Скібіцький додав, що Україна вже повідомила всі залучені країни про те, що їхні деталі використовуються в дронах, які продовжують атакувати українську територію. Київ закликав не продавати ці компоненти Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з іранських безпілотників, який був збитий в Україні, виявили технології понад десять американських та західних компаній.

Також українська розвідка зазначала, що Росія чекає на нову партію дронів-камікадзе від Ірану.

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