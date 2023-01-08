В ГУР объяснили, откуда Иран берет детали два своих беспилотников

Иранские беспилотники, которые Россия использует против Украины, содержат иностранные, особенно американские компоненты. В украинской разведке объяснили, как они там оказались.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Corriere della Sera рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По словам разведчика, иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed производятся из элементов и компонентов, поступающих из разных стран, таких как Соединенные Штаты, Япония, а также из многих европейских стран, включая Австрию, возможно, и Италию.

"Это очень хорошо сделанные беспилотники, особенно Mohajer-6, похожие на Bayraktar. Это составляющие, которые можно просто приобрести на открытом рынке. И они легко собираются", - сказал он.

Скибицкий добавил, что Украина уже сообщила всем привлеченным странам о том, что их детали используются в дронах, которые продолжают атаковать украинскую территорию. Киев призвал не продавать эти компоненты Ирану.