У ГУР пояснили зв'язок між боями за Авдіївку та виборами в Росії

"Для російської пропаганди ці імітаційні вибори мають велике значення", - йдеться у заяві.

За його словами, загострення, яке ми бачимо насамперед на Авдіївському напрямку, коли попри величезні втрати, намагаються виконати політичні завдання. Юсов вважає, що Путіну потрібно показувати здобутки, але похизуватися немає чим.

"Тим не менш Путін не шкодує російських окупантів та продовжує ставити завдання методами "жуковщини" та "сталівщини", - додав представник ГУР.

Яка ситуація наразі в Авдіївці

Лише за останні кілька днів росіяни вели штурмові дії щонайменше у 16 місцях. Є невелике просування на півночі біля Степового, противник час від часу впритул підходить до паркану Авдіївського коксохіму. Також просунувся на півдні на околиці "Виноградників", бої точаться між вулицею Колосова та Ясинівським провулком. Південна промзона більшою мірою, швидше за все, захоплена.

Про те, чому Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.