У ГУР пояснили, чому Україна не називає кількість звільнених з російського полону

"Сьогодні, в тому числі по-живому, переговори в надзвичайно складних умовах тривали всі ці дні, вони супроводжувалися активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною компанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників. Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важливо не коментувати конкретні цифри", - сказав Юсов.

Він також звернувся до експертів, а також анонімних Telegram-каналів і джерел із закликом не поширювати будь-які неперевірені дані щодо обміну полоненими.

"Якщо ви дієте в інтересах України й дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процеси", - наголосив представник ГУР.