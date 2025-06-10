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У ГУР пояснили, чому Україна не називає кількість звільнених з російського полону

Фото: представник Головного управління розвідки Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Представники України навмисно не називають кількість захисників, повернутих із російського полону у рамках великого обміну. Адже будь-які коментарі впливають на процес.

Як повідомляє РБК-Україна, про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Сьогодні, в тому числі по-живому, переговори в надзвичайно складних умовах тривали всі ці дні, вони супроводжувалися активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною компанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників. Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важливо не коментувати конкретні цифри", - сказав Юсов.

Він також звернувся до експертів, а також анонімних Telegram-каналів і джерел із закликом не поширювати будь-які неперевірені дані щодо обміну полоненими.

"Якщо ви дієте в інтересах України й дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процеси", - наголосив представник ГУР.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.

З полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Також серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

Усі звільнені з російського полону мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, оскільки 66-й обмін полоненими триває, з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

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