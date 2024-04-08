У ГУР повідомили, наскільки великих атак у Росії вистачить ракет

"Ми очікували нападу на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, щойно виготовлені", - сказав Черняк.

За його оцінками, у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

При цьому він зазначив, що Росія, як і раніше, використовує дрони у великих кількостях як більш дешевий спосіб вразити частини енергетичної системи, такі як трансформатори.

Удари по енергетичній інфраструктурі

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.

Росія використовує нову тактику для ударів з енергетики. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни знизили інтервал між ударами та комбінують різні засоби поразки у залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинджалів".