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В ГУР сообщили, на сколько больших атак у России хватит ракет

Фото: Ракетные удары по Украине возможны в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия во время массированных ударов по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. В ближайшие недели возможна еще одна или две атаки.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий Financial Times.

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены", - сказал Черняк.

По его оценкам, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

При этом о н отметил, что Россия по-прежнему использует дроны в больших количествах как более дешевый способ поразить части энергетической системы, такие как трансформаторы.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов".

 

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

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