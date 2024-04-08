В ГУР сообщили, на сколько больших атак у России хватит ракет

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены", - сказал Черняк.

По его оценкам, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

При этом о н отметил, что Россия по-прежнему использует дроны в больших количествах как более дешевый способ поразить части энергетической системы, такие как трансформаторы.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов".